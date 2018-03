Explosões simultâneas deixam ao menos 17 mortos em Istambul

Duas explosões seguidas em locais diferentes de um distrito comercial de Istambul provocaram a morte de ao menos 17 pessoas neste domingo, 27. O prefeito Muammer Guler disse que pelo menos outras 154 pessoas ficaram feridas, no que ele chamou de "ataque terrorista". Um bombeiro que estava na região informou que as causas da explosão são desconhecidas. Veja também: Polícia acusa PKK por explosões que mataram 17 em Istambul Segundo testemunhas, as explosões aconteceram próximo a uma cabine telefônica, com intervalo de aproximadamente 10 minutos, em uma rua de Güngoren, bairro comercial de classe média baixa na parte européia da metrópole turca. A maior parte dos feridos foram vítimas da segunda explosão, quando várias pessoas tentavam ajudar os atingidos da primeira. O prefeito disse que as bombas estavam em lixeiras e que não foi um atentado suicida. "As explosões ocorreram em um bairro muito movimentado e isto aumentou as baixas", disse ele. De acordo com Guler, dos feridos, ao menos 15 estão em estado crítico. Um repórter da Associated Press que chegou ao local logo após as explosões informou que as vitrines das lojas, janelas de alguns prédios, manequins e roupas estavam espalhados pela rua, enquanto agentes do esquadrão anti-bombas inspecionavam o local. Muitos feridos aguardaram o socorro deitados no chão, cobertos por sangue, enquanto outros eram levados para hospitais nas proximidades. "Recebemos cerca de 30 pessoas fortemente feridas", disse Abdullah Toker, gerente do Hospital Gungoren Kolon. Vários grupos, incluindo os separatistas curdos, de extrema-esquerda, e de grupos islâmicos, fizeram atentados à bomba em Istambul no passado. Atualizado às 5h30