Exportações de petróleo do Iraque atingem maior pico desde 2003 O Iraque elevou sua produção e exportação de petróleo a seu maior nível desde a invasão norte-americana em 2003, informou no domingo o ministro do Petróleo iraquiano. "As cifras de exportações em maio superaram os 2 milhões de barris por dia, e excedemos os números prévios de exportação e produção", disse à Reuters em uma entrevista o ministro Hussein al-Shahristani. "Os dados para abril e março foram menores. Em maio superamos pela primeira vez a taxa de exportações de 2 milhões de barris por dia. Em produção, superamos os 2,5 milhões de barris por dia", disse Shahristani. A autoridade também disse que o Iraque espera bombear entre 2,8 e 2,9 milhões de barris por dia até o final de 2008. Shahristani disse que as ações do governo possibilitaram ao Iraque proteger seus oleodutos de sabotagens e manter o país no curso de implementar um plano de 10 anos para alavancar a produção e exportação de petróleo. O ministro disse que estava animado porque as forças iraquianas estavam capazes de melhorar a segurança em instalações de energia com ajuda das forças de coalizão lideradas pelos Estados Unidos. (Por Ahmed Rasheed)