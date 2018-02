Facções palestinas se reúnem para tentar reconciliação

Representantes de 13 facções palestinas, inclusive do Hamas e do Fatah, se reúnem neste domingo, 14, à tarde em Gaza para debater a proposta egípcia para a reconciliação interpalestina.

No encontro, os enviados de cada grupo tentarão superar os obstáculos que impedem a aprovação do acordo egípcio e definir um mecanismo para a assinatura de um documento que recolha as posturas de todas as formações, anunciou Yasser al-Wadiya, presidente do Fórum Palestino Independente, que promove a reconciliação.

A reunião será a primeira desta envergadura realizada em Gaza, que desde junho de 2007, quando o Hamas tomou o controle da região, só voltou a receber representantes do Fatah na semana passada.

Segundo Wadiya, as facções deveriam aceitar a proposta egípcia e fazer dela a principal prioridade da próxima cúpula da Liga Árabe, que será realizada em Trípoli (Líbia) nos dias 27 e 28 de março, informou a agência de notícias palestina Ma'an.

Em outubro do ano passado, no entanto, o Hamas rejeitou a proposta de reconciliação do Egito alegando ter "reservas" e "observações" em relação ao documento, ao passo que o Fatah aceitou o acordo. A proposta tenta acabar com os atritos entre o Fatah e o Hamas e estabelecer um calendário para a realização de eleições gerais.