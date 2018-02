Famílias descrevem choque de ver filhos convertidos à 'loucura bárbara' do Estado Islâmico "Você sabe o quanto dói criar alguém e ver a pessoa crescer e de repente ela vai embora?", pergunta Ahmed Muthana, de 57 anos, engenheiro eletrônico aposentado do País de Gales cujos filhos Nasser, de 20 anos, e Aseel, de 17 anos, foram lutar com o Estado Islâmico.