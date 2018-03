Fatah descarta negociação de paz proposta pelo Hamas A facção governista palestina Fatah rejeitou na quinta-feira a possibilidade de um diálogo com o grupo islâmico Hamas, diante das ameaças israelenses de que isso seria "torpedear" um processo de paz com o Estado judeu. Fontes palestinas disseram que membros do Hamas e da Fatah discutiram a possibilidade de uma negociação de paz, mas que os líderes da Fatah exigiram como pré-condição que o Hamas ceda o controle da Faixa de Gaza, sob seu domínio desde a breve guerra civil de junho. "O que aconteceu em Gaza foi um golpe militar contra a legitimidade e contra a democracia", disse Abdallah Franji, membro do comitê central da Fatah, à Reuters. "Se eles recuarem, aí poderíamos conversar. Agora não podemos." O presidente Mahmoud Abbas dissolveu em junho o gabinete de unidade nacional que havia sido formado pelas duas facções meses antes. Isso levou EUA e Israel a atenuarem as sanções à Cisjordânia, que continua sob comando da Fatah, e incentivou Washington a convocar uma conferência de paz para novembro. Ismail Haniyeh, que era primeiro-ministro no governo do Hamas, disse na noite de quarta-feira que seu grupo está disposto a conversar com a Fatah e sinalizou até mesmo com a devolução da Faixa de Gaza. Israel, que tenta fortalecer Abbas e isolar o Hamas, disse que as negociações entre as facções rivais iriam "torpedear" a preparação da conferência dos EUA, que pode levar à retomada do processo de paz entre palestinos e israelenses. "Estamos preocupados que, se vocês permitirem que esta organização extremista, que se opõe à reconciliação, volte ao palco central, vocês vão na verdade torpedear qualquer chance de avançar", disse Mark Regev, porta-voz da chancelaria. Israel e o Ocidente pressionam o Hamas a reconhecer a existência de Israel, abdicar da violência e aceitar acordos de paz pré-existentes. A Fatah se recusa a conversar até que o Hamas abandone os quartéis que ocupa em Gaza. O Hamas diz que isso deve ser parte de um acordo, e não uma pré-condição. Uma fonte palestina disse que o diálogo Hamas-Fatah englobaria também um cessar-fogo do Hamas contra Israel e possivelmente uma troca de prisioneiros. Uma fonte oficial palestina disse em setembro que o Hamas tentou estabelecer discussões com Israel, mas que a iniciativa foi rejeitada. (Reportagem adicional de Nidal al-Mughrabi em Gaza)