Fatah e Hamas se reúnem em Gaza pela primeira vez em 2 anos

O chefe de Relações Internacionais do Fatah, Nabil Shaath, se reuniu hoje com o chefe do governo do Hamas na Faixa de Gaza, Ismail Haniyeh, depois de ter sido ontem o primeiro dirigente de seu movimento a entrar no território desde junho de 2007.

Haniyeh recebeu Shaath em sua casa no campo de refugiados de Shati, em Gaza, junto a membros dos dois movimentos residentes na Faixa.

O dirigente do Fatah, movimento nacionalista que liderado pelo presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, visitou antes na mesma cidade a Universidade Al-Azhar, onde se reuniu com professores e alunos, e a casa do histórico líder palestino Yasser Arafat, morto em 2004.

Saath foi ontem o primeiro dirigente do Fatah a entrar na Faixa de Gaza desde que o Hamas, vencedor das eleições locais de 2006, assumiu o controle do território em junho de 2007 após expulsar as forças leais a Abbas.

"Me sinto feliz, satisfeito e com muita saudade desta terra. Mas sou muito otimista e espero deixar Gaza ainda com mais otimismo", declarou Shaath à Agência Efe.

Hamas e Fatah negociam, sem sucesso e com mediação egípcia, sua reconciliação há quase dois anos.