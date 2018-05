Filho de Khadaffi defende instituições independentes para Líbia A Líbia precisa de reformas para fortalecer sua democracia direta, o que inclui o estabelecimento de órgãos independentes, como um Banco Central, um tribunal supremo e imprensa, disse na segunda-feira um filho do dirigente Muammar Khadaffi. Mas o reformista Saif Al Islam, que também detalhou um projeto sócio-econômico de 82,8 bilhões de dólares, disse a uma platéia de milhares de jovens que a liderança de seu pai e a sharia (lei islâmica) não estão em discussão. "O próximo desafio para a Líbia é redigir um pacote de leis que vocês podem chamar de Constituição ou como quiserem, mas que devem ser endossadas pelo povo para se tornar um contrato entre todos os líbios", disse ele em discurso transmitido ao vivo pela TV estatal. Islam disse que o atual sistema político da Jamahirya, baseada no Livro Verde, em que Khadaffi mistura idéias islâmicas com princípios socialistas, é bom no papel, mas que na prática tem algumas falhas. O sistema criminaliza a dissidência política e proíbe a criação de partidos e a eleição livre para o Parlamento. "A sociedade precisa ter uma imprensa independente para destacar a corrupção, a mentira e a falsificação", disse ele. "A Líbia deve ter uma sociedade cívica independente e órgãos independentes." (Por Salah Sarrar)