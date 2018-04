Filho do assassino de Rabin é circuncidado na prisão

O assassino do primeiro ministro israelense Yitzhak Rabin celebrou o nascimento de seu filho com uma cerimônia de circuncisão realizada dentro de um presídio de lata segurança neste domingo, 4, dia do décimo-segundo aniversário da morte do líder político. Yigal Amir, um judeu ortodoxo que matou Rabin após uma manifestação pela paz em 4 de novembro de 1995, por opor-se aos planos do premier de ceder terras aos palestinos, foi condenado à prisão perpétua. Desde 2006, passou a receber visitas íntimas da mulher, Larissa Trimbobler, com quem se casou depois de preso. O menino nasceu semana passada e, de acordo com a tradição judaica, um bebê judeu saudável de sexo masculino é circuncidado oito dias após o nascimento. A cerimônia, na qual o bebê recebe o nome, marca o ápice de uma saga que tumultua Israel desde o nascimento do bebê. A família de Rabin, e boa parte da opinião pública, opuseram-se a uma decisão judicial que permitiu a Amir participar da circuncisão do filho, enquanto um grupo ultranacionalista manifestou solidariedade ao assassino. A Justiça negou um pedido de Amir para deixar a prisão a fim de tomar parte na cerimônia, mas permitiu que o rito ocorresse dentro do presídio. Do lado de fora da prisão, manifestantes de correntes opostas gritavam insultos uns aos outros. O nascimento vem num momento de crescente simpatia por Amir. Extremistas e a família do assassino lançaram uma ampla campanha por sua libertação, e uma pesquisa de opinião recente indica que 25% dos israelenses, incluindo quase metade dos judeus praticantes, crêem que Amir deveria ser perdoado ao cumprir 20 anos de pena, em 2015.