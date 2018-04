Filhos de ex-presidente do Irã são proibidos de deixar o país

A Justiça iraniana proibiu dois filhos do ex-presidente iraniano Ali Akbar Hashemi Rafsanjani de saírem do país, por sua participação em uma manifestação ilegal a favor do líder da oposição, Mir Hussein Moussavi.

Segundo a agência de notícias local "Fars", o Poder Judiciário quer investigar a possível ligação de Faezeh e Mehdi Hashemi nos protestos, mas também "nos enfrentamentos" que ocorreram nos últimos dias no país.

Faezeh, filha de Rafsanjani, foi à manifestação, que aconteceu na terça-feira passada, para pedir a anulação das eleições presidenciais da sexta-feira passada, consideradas fraudulentas pela oposição.

O atual presidente, Mahmoud Ahmadinejad, acusou Rafsanjani e a sua família de corrupção e assegurou que o ex-presidente tinha armado um complô junto com seu sucessor, o reformista Mohamad Khatami, e Moussavi para derrubar seu governo.

Tanto Rafsanjani quanto Khatami expressaram seu apoio ao ex-primeiro-ministro, que assegura que sua derrota nas eleições de sexta-feira foi causada por uma fraude orquestrada pelo Ministério do Interior a favor de Ahmadinejad.

Desde então, o Irã é palco de sangrentos enfrentamentos entre as forças de segurança - apoiadas pela milícia islâmica Basij - e opositores.

A maioria dos grandes aiatolá iranianos também não apoiou o resultado da vitória de Ahmadinejad, que ainda deve ser referendada e validada pelo poderoso Conselho de Guardiães.

O Conselho aceitou realizar uma apuração parcial das urnas envolvidas na polêmica, embora ainda não se saiba quantas são ou quanto tempo durará o processo.