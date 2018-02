Foguete atinge escritório da BBC em Bagdá, ninguém se fere Um foguete atingiu o escritório da BBC em Bagdá na sexta-feira, mas ninguém ficou ferido, informou a rede britânica. Patrick Howse, o chefe do escritório da BBC na capital do Iraque, disse que o foguete deixou um buraco de cerca de 1 metro por 1,5 metro no telhado do escritório. "As 14h45 (horário local), um foguete atingiu o telhado do escritório da BBC em Bagdá. Ele causou danos estruturais, mas ninguém se feriu", disse Howse. Os militantes tem soltado foguetes e morteiros em Bagdá no último mês, desde que o governo decidiu reprimir as milícias xiitas. Muitos são direcionados para a Zona Verde, complexo administrativo e diplomático, mas geralmente erram o alvo. (Reportagem de Dean Yates)