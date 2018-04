Foguete atinge prédio no norte do Líbano e fere quatro mulheres

BEIRUTE- Fontes do Exército libanês informaram nesta quarta-feira, 20, que um foguete de origem desconhecida caiu sobre um edifício de Tripoli, no norte do Líbano, deixando quatro mulheres feridas. As informações são da agência de notícias AFP.

O prédio fica no bairro de Jabal Mohsen, de maioria alauíta, uma ramificação do xiismo, que é cenário de incidentes isolados junto ao bairro vizinho de maioria sunita de Bab al Tebbaneh

.