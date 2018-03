Foguete atinge sul de Israel e pressiona ainda mais cessar-fogo Um foguete disparado da Faixa de Gaza, território controlado pelo Hamas, atingiu o sul de Israel na segunda-feira, colocando mais pressão sobre uma trégua mediada pelo Egito. Um porta-voz da polícia israelense disse que o foguete de fabricação caseira caiu perto de um kibbutz da fronteira com o território palestino, sem deixar danos ou feridos. Ninguém assumiu a responsabilidade pelo ataque, o quarto do tipo desde que o cessar-fogo entrou em vigor, no dia 19 de junho. Uma autoridade palestina que coordena junto a autoridades de Israel a entrada de produtos na Faixa de Gaza disse que os postos de fronteira do território seriam fechados na terça-feira em resposta ao foguete. No domingo, Israel reabriu três dos postos de fronteira com a Faixa de Gaza. Esses locais haviam sido fechados no dia 25 de junho, depois de a Jihad Islâmica ter disparado foguetes em retaliação pelo fato de forças israelenses haverem matado um de seus líderes na Cisjordânia. Outros militantes da Faixa de Gaza também dispararam um foguete e dois morteiros em dois incidentes separados. O cessar-fogo mediado pelo Egito manda que os grupos militantes suspendam os ataques em troca de Israel diminuir paulatinamente o bloqueio imposto sobre o empobrecido território. (Reportagem de Nidal al-Mughrabi)