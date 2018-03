Foguete explode em Israel no primeiro ataque de Gaza desde trégua

TEL-AVIV - Um foguete lançado da Faixa de Gaza explodiu no sul de Israel nesta terça-feira, 26, no primeiro ataque deste tipo realizado por militantes islâmicos do Hamas desde que uma trégua encerrou uma série de confrontos entre as fronteiras em novembro, informou a polícia israelense.

O foguete causou danos a uma estrada perto da cidade de Ashkelon, mas não houve vítimas, disse o porta-voz da polícia Micky Rosenfeld. "Uma explosão foi ouvida na região de Ashkelon, especialistas fizeram uma busca na área e encontraram um foguete que caiu, danificando uma estrada, mas sem deixar feridos", disse Rosenfeld.

Nenhum militante em Gaza assumiu imediatamente a responsabilidade pelo ataque. No fim de novembro, mediadores egípcios ajudaram a alcançar uma trégua depois de oito dias de castigantes ataques aéreos israelenses, em meio a ataques de foguetes vindos do território costeiro.

O ataque desta terça veio após a morte de um preso palestino, no sábado, que estava sob custódia israelense, e causou protestos no território ocupado da Cisjordânia.

Na segunda-feira, tropas israelenses dispararam e feriram cinco palestinos durante confrontos com manifestantes na região de Bethlehem, sendo que um menino de 15 anos estava em estado grave.

A morte em circunstâncias polêmicas de Arafat Jaradat, enterrado durante um funeral na região de Hebron que teve milhares de pessoas presentes na segunda-feira, uma greve de fome por outros quatro presos palestinos alimentaram as tensões antes de uma visita planejada do presidente dos EUA, Barack Obama, no próximo mês.