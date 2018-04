Foguetes disparados de Gaza atingem o sul de Israel

Milicianos palestinos dispararam na manhã desta segunda-feira, 16, dois foguetes contra o território israelense, que não causaram danos embora aconteceçam quando Israel e o movimento islamita Hamas finalizam detalhes para um acordo de cessar-fogo. Um dos projéteis caiu na zona de Shaar Hanegev, enquanto o segundo em um kibutz da região de Sdot Neguev, informou a imprensa local. Em ambos os fatos não se informaram feridos, mas sim de alguns danos materiais, segundo as fontes. No domingo um foguete disparado de Gaza explodiu em solo israelense em uma área de divisa à faixa sem causar danos, um dia depois que foi disparado outro projétil do tipo Grad, de 122 milímetros, contra a população israelense de Yavne, que também não deixou vítimas.