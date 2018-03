Foguetes e fechamento de fronteira ameaçam trégua em Gaza Militantes palestinos presentes na Faixa de Gaza dispararam foguetes de fabricação caseira contra o sul de Israel, na quinta-feira, colocando ainda mais pressão sobre uma trégua firmada uma semana atrás. O governo israelense, de outro lado, continuava a manter fechados os postos de fronteira do território. Os dois lados trocaram acusações sobre a violação de um cessar-fogo mediado pelo Egito na esperança de permitir o avanço de negociações de paz patrocinadas pelos EUA e que pouco progrediram nos últimos meses. Não foram registradas vítimas dos ataques com foguete, atribuídos às Brigadas de Mártires de Al Aqsa, um grupo militante ligado à facção Fatah. A Fatah é aliada do presidente palestino, Mahmoud Abbas. O ataque mais recente ocorreu depois de a Jihad Islâmica ter lançado foguetes na terça-feira como resposta a uma operação militar de Israel que matou um dos comandantes do grupo na Cisjordânia ocupada. O governo israelense disse que a operação militar visava impedir a realização de ataques contra seus cidadãos. O lançamento dos foguetes fez com que os postos da fronteira da Faixa de Gaza continuassem fechados pelo segundo dia consecutivo. Pelos termos do cessar-fogo, a entrada de produtos no território deveria intensificar-se gradualmente. A trégua, em vigor desde quinta-feira passada, não vale para a Cisjordânia, mas vários grupos militantes ameaçaram lançar ações de retaliação caso Israel realizasse operações militares ali. Um porta-voz do primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, não quis se manifestar sobre o mais recente ataque com foguetes. "O ataque com foguetes serviu de resposta às violações cometidas por Israel. Qualquer acordo de calma (como a trégua é chamada na região) precisa garantir o fim dos ataques israelenses contra o nosso povo na Cisjordânia também", disse Abu Qusai, porta-voz das Brigadas de Mártires de Al Aqsa. Peter Lerner, oficial de ligação das Forças Armadas de Israel, afirmou à Reuters que os postos de fronteira continuariam fechados na quinta-feira e que não havia previsão para a reabertura deles. "Isso dependerá de analisarmos a situação depois do ataque com foguetes de terça-feira", disse Lerner. Sami Abu Zuhri, porta-voz do Hamas, acusou Israel de violar o cessar-fogo. "Se o fechamento dos postos de fronteira continuar, o acordo de calma perderá todo o sentido", disse. "Garantir que as facções palestinas continuem comprometidas com o acordo depende de a Ocupação (Israel) levantar o cerco e abrir todos os postos de fronteira nos primeiros dez dias", acrescentou Abu Zuhri. Israel intensificou as restrições impostas sobre a Faixa de Gaza depois de, um ano atrás, o Hamas ter assumido o controle sobre o território, expulsando dali a facção Fatah. Por conta das restrições, a Faixa de Gaza vive em um estado constante de desabastecimento. (Reportagem adicional de Yehuda Peretz em Sderot)