Fontes afirmam que 19 pessoas foram mortas no Irã, diz CNN

Pelo menos 19 pessoas teriam morrido nos protestos que ocorreram neste sábado em Teerã, contra a reeleição do presidente Mahmoud Ahmadinejad. A informação é da rede de televisão CNN, que citou fontes dos hospitais. Dados não confirmados colocam o número de mortos em até 150 em uma semana de conflitos após as eleições; fontes do governo afirmam que 400 policiais ficaram feridos nesse período.

Os manifestantes apoiam Mir Hossein Moussavi, candidato derrotado no pleito, e afirmam que houve fraude eleitoral. O líder supremo da nação, Aiatolá Ali Khamenei, disse ontem que responsabilizará Moussavi caso os confrontos continuem, o que fez com que o oposicionista declarasse que estava pronto para o "martírio", segundo a CNN.

A rede de televisão norte-americana também informou que os helicópteros do governo que foram vistos despejando água sobre os manifestantes poderiam ter utilizado na verdade água fervente ou até mesmo ácido, segundo testemunhas. As informações são da Dow Jones.