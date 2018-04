Força Aérea turca ataca guerrilha curda no norte do Iraque

Dois helicópteros de combate turcos bombardearam na terça-feira, 13, vilarejos no norte do Iraque onde estariam membros do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK). A área atacada havia sido esvaziada previamente e fica em uma zona montanhosa do território iraquiano. Como o incidente não foi confirmado pelo Exército turco e nem pelo PKK, não houve informação sobre vítimas. O ataque aconteceu logo depois que rebeldes curdos seqüestraram sete jovens, entre 18 e 20 anos, no leste da Turquia, a poucos quilômetros da fronteira com o Irã. Segundo oficiais iraquianos, o ataque desta terça-feira, 13, foi a maior ação turca contra os rebeldes desde que o primeiro-ministro turco Recep Tayyip Erdogan se reuniu com o presidente George W. Bush em Washington no dia 5 de novembro.