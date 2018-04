Forças afegãs enfrentam ameaça interna, diz funcionário

No sábado, um tenente-coronel e um major dos EUA foram mortos à queima-roupa em um escritório na sede do Ministério do Interior, um dos prédios mais vigiados do Afeganistão.

Logo depois do ataque, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) retirou todos os seus funcionários dos ministérios de Cabul. Há suspeitas de que o atentado tenha sido uma retaliação pela recente queima de Alcorões em uma base da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), o que motivou distúrbios violentos em várias partes do Afeganistão.

"Devemos realizar grandes esforços para evitar a infiltração. Esse é um desafio para nós", disse à Reuters o alto funcionário ministerial, pedindo anonimato por não estar autorizado a falar. "É um assunto muito sério", acrescentou.

As autoridades afegãs atribuíram o atentado de sábado ao agente de inteligência policial Abdul Saboor, que está foragido.

O ataque despertou dúvidas sobre a estratégia da Otan de substituir grandes unidades de combate por equipes de consultores especializados, como os dois oficiais norte-americanos que foram mortos.

O trabalho deles é parte da missão de treinamento da Otan que se destina a criar uma força afegã confiável para assumir as tarefas a serem deixadas pela retirada das tropas estrangeiras de combate, até o final de 2014.

"Se não tratarmos da infiltração, o Afeganistão vai sofrer. Vamos perder credibilidade junto à Otan e ao resto da comunidade internacional", disse a fonte do ministério.

Segundo o Pentágono, cerca de 70 membros das forças da Otan foram mortos em 42 ataques de infiltrados entre maio de 2007 e janeiro de 2012.

No mês passado, o governo francês suspendeu suas operações de treinamento e apoio, e anunciou que retiraria totalmente suas tropas até o final de 2013, depois de quatro soldados franceses serem mortos por um colega afegão.

A fonte do Ministério da Defesa disse que o contingente do Exército e da polícia locais - cerca de 250 mil homens - dificulta o combate às infiltrações.

O Afeganistão espera criar uma força com cerca de 350 mil soldados e policiais, para depois cortar parte do contingente.