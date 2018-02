Forças da cidade líbia de Misrata dizem que tomaram aeroporto de Trípoli

Fotos publicas em mídias social mostram supostamente combatentes de Misrata comemorando no terminal do aeroporto, no que, se confirmado, seria um grande avanço na batalha para controlar a capital da Líbia.

Aviões de guerra atingiram mais cedo posições de Misrata em Trípoli, em um ataque reivindicado pelo general renegado Khalifa Haftar. Os ataques mataram 10 pessoas e deixaram dezenas de feridos, disse a facção Misrata.

A luta é a pior desde a derrubada de Muammar Gaddafi em 2011.

Na campanha apoioda pela Otan para derrubar Gaddafi, os combatentes da região ocidental de Zintan e Misrata, ao leste de Trípoli, foram companheiros de armas. Mas depois se separaram e este ano tornaram Trípoli em um campo de batalha.

(Por Heba al-Shibani e Feras Bosalum)