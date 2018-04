Forças da Otan e do Afeganistão matam 65 insurgentes--ministério Forças afegãs e da Organização do Tratado do Atlântico (Otan) mataram 65 rebeldes do Taliban em um ataque aéreo ocorrido enquanto os insurgentes contrabandeavam armas junto à fronteira do Paquistão, informou o Ministério do Interior afegão neste domingo. O Afeganistão tem visto uma escalada na violência neste ano com o aumento de até 30 por cento nos confrontos entre forças aliadas e insurgentes tentando destituir o governo pró-Ocidente, a fim de retirar 50 mil soldados estrangeiros atualmente no país. Autoridades militares ocidentais e afegãs afirmam que o Taliban arma e treina seus militantes na fronteira com o Paquistão, fora do controle do governo paquistanês. O governador da província de Paktia informou que 72 insurgentes foram mortos em um bombardeio ocorrido sábado na fronteira paquistanesa, mas um porta-voz das tropas lideradas pela Otan, a ISAF, relatou que esse número é "muito alto". O grupo estava contrabandeando armas em cavalos e em duas carroças quando foi convocado o ataque aéreo, segundo o ministério. Também na província de Paktia, forças da coalizão mataram quatro insurgentes e detiveram outros sete, afirmou o Ministério da Defesa em um comunicado. Perto de Gardez, capital da província, um outro ataque aéreo matou três militantes que plantavam uma bomba na estrada. (Por Elyas Wahdat)