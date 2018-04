Forças de Abbas enfrentam militantes na Cisjordânia Forças do presidente palestino, Mahmoud Abbas, entraram em confronto com homens armados pela primeira vez desde que foram mobilizadas na cidade de Nablus, dentro da operação com apoio ocidental para aumentar a segurança na Cisjordânia. As forças de Abbas impuseram um toque de recolher no campo de refugiados de Balata e fizeram operações em residências em busca de pessoas envolvidas na troca de tiros que deixou cinco palestinos feridos, entre eles dois seguranças. As forças foram enviadas a Nablus na sexta-feira. Os confrontos aconteceram durante a visita da secretária de Estado dos Estados Unidos, Condoleezza Rice, à região, para preparar o terreno para uma conferência sobre a criação do Estado palestino. Israel já disse que não vai implementar nenhum acordo de paz enquanto Abbas não reprimir os militantes. Os palestinos, por sua vez, acusam Israel de não interromper as atividades nos assentamentos judaicos. Uma fonte palestina disse que o confronto começou quando as forças de Abbas perseguiram um grupo de militantes que estava atirando para o alto. O premiê palestino, Salam Fayyad, disse na semana passada que a mobilização em Nablus é o início de uma campanha mais ampla para restaurar a lei e a ordem na Cisjordânia ocupada antes da conferência patrocinada pelos EUA. Os Estados Unidos reforçaram seu apoio às forças de Abbas desde que os islamitas do Hamas tomaram a Faixa de Gaza, em junho. A facção Fatah, de Abbas, domina a Cisjordânia. (Por Atef Sa'ad)