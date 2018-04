Forças de Assad matam 103 nesta sexta-feira, denuncia grupo Forças do presidente sírio, Bashar al-Assad, mataram 103 pessoas na Síria nesta sexta-feira durante um bombardeio contra a cidade de Homs e em ataques na zona rural de Hama e no leste e norte do país, denunciou o grupo Comitês de Coordenação Local.