Forças de Gaddafi atacam cercanias de cidade no leste da Líbia As forças leais ao líder líbio Muammar Gaddafi abriram fogo contra rebeldes e mataram um deles na cidade estratégica de Ajdabiyah, no leste do país, nesta sexta-feira, disseram combatentes contrários ao regime após um plano de revide ser frustrado.