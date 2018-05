Forças de Gaddafi atiram em civis, diz chefe da Otan

Misrata, terceira maior cidade da Líbia, está cercada por militares de Gaddafi há sete semanas, durante as quais centenas de civis teriam sido mortos. Segundo as pessoas que deixam o local, as condições estão se tornando cada vez mais desesperadoras.

"As forças do regime usam francoatiradores posicionados nos telhados de mesquitas, eles estão se escondendo perto de hospitais, eles colocam veículos blindados em escolas e até andam à paisana", disse o tenente-general Charles Bouchard à mídia do Canadá.

O canadense Bouchard classificou as táticas usadas por Gaddafi de "desleais" e "imorais", e disse que estava preocupado com a situação humanitária em Misrata.

"Há algum sofrimento, mas posso garantir uma coisa: o sofrimento seria muito, muito maior se nós (Otan) não estivéssemos lá ... as mortes seriam em milhares."

(Reportagem de David Ljunggren)