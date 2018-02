Forças de segurança do Iraque entram em alerta para ritual religioso xiita Mais de um milhão de muçulmanos xiitas se reuniram em santuários e mesquitas pelo Iraque nesta terça-feira para o ritual religioso de Ashoura, e as forças de segurança do Iraque foram colocadas em estado de alerta devido a ataques que resultaram em vítimas durante peregrinações passadas.