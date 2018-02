Forças do governo iraquiano se aproximam de refinaria ocupada pelo Estado Islâmico Forças do governo iraquiano chegaram a um quilômetro de distância da principal refinaria do país nesta sexta-feira, a posição mais próxima que já estiveram de romper um cerco do Estado Islâmico ao local durante meses de combates, disseram duas autoridades militares e uma testemunha.