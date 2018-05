Forças dos EUA matam 18 em Bagdá e 7 em Tarmiya Forças norte-americanas em helicópteros abriram fogo num combate com militantes xiitas no oeste de Bagdá, matando 18 pessoas, disseram as Forças Armadas dos Estados Unidos na sexta-feira. Revoltados, moradores do bairro de Shula, na capital iraquiana, tomaram as ruas carregando os caixões das vítimas do confronto. Uma fonte da polícia iraquiana no hospital de Al Hakim disse que 13 corpos tinham sido levados ao necrotério, entre eles o de uma mulher. Mais 13 feridos estavam recebendo atendimento no hospital. Depois de anos considerando os árabes sunitas como seus principais inimigos, as forças dos EUA dizem agora que quase 75 por cento dos ataques são executados pela maioria xiita, que era oprimida sob o regime de Saddam Hussein. Imagens da Reuters Television mostraram carros com as janelas destruídas pelos tiros. "Exigimos que o governo e o Parlamento iraquianos impeçam que os norte-americanos interfiram em Shula", disse o chefe tribal Sabeeh al-Sharji. "Como vocês podem ver, os civis dormem nos telhados (para se refrescar). Esses ataques aleatórios aterrorizam mulheres e crianças." As forças americanas disseram que seus pára-quedistas foram alvos de tiros quando procuravam um depósito de armas, e confirmaram a morte de "18 combatentes inimigos". O movimento político do clérigo xiita Moqtada al-Sadr disse que quatro mulheres morreram. "Consideramos o governo iraquiano totalmente responsável pelas almas dos civis mortos durante esse bombardeio selvagem", disse o líder parlamentar do grupo, Nassar al-Rubie. As tropas dos EUA vêm realizando várias operações, inclusive no reduto da Cidade de Sadr, em Bagdá, em busca de militantes acusados de ataques com bombas caseiras contra as forças norte-americanas. Em outra operação na cidade de Tarmiya, a norte da capital, as forças dos EUA disseram ter matado sete militantes. A apenas algumas semanas da apresentação sobre o Iraque preparado pelo embaixador dos EUA no país, Ryan Crocker, e pelo general David Petraeus, comandante militar das forças, ao Congresso norte-americano, agências de inteligência divulgaram uma previsão sombria de mais violência e crise política. "Os níveis de violência insurgente e sectária permanecerão altos, e o governo iraquiano vai continuar com dificuldades para obter a reconciliação nacional", afirmou uma previsão das agências de inteligência dos EUA.