Forças dos EUA matam mentor de ataque a mesquita no Iraque Forças dos Estados Unidos afirmaram, no sábado, ter matado o líder da Al Qaeda que planejou o ataque a bomba que destruiu dois minaretes da mesquita sagrada xiita na cidade de Samarra, em junho deste ano. Um outro ataque em fevereiro de 2006 acirrou a violência sectárias entre a maioria xiita e a minoria árabe sunita, que tem deixado milhares de mortos. O Exército dos EUA afirmou que Haitham al-Badri, o líder da Al Qaeda na Província de Salahuddin, foi morto por forças norte-americanas no dia 2 de agosto. Ele é apontado pelos EUA como o responsável pelo bombardeio à Mesquita Dourada, no dia 13 de junho deste ano, que destruiu dois minaretes da edificação e disseminou uma série de ataques em represália contra mesquitas sunitas. "Durante a operação de 2 de agosto em Samarra, as Forças de Coalizão mataram ... Haitham al-Badri, o emir da Al Qaeda na Província de Salahuddin. Ele é também o mentor terrorista responsável pelo ataque a bomba da Mesquita Dourada em Samarra no dia 13 de junho", disse o Exército dos EUA em comunicado. O governo iraquiano já havia apontado Badri como culpado pelo ataque contra a mesquita em fevereiro de 2006. Esse ataque foi decisivo para o Iraque, elevando as tensões entre xiitas e árabes sunitas no país.