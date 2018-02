Forças iraquianas detêm mais de mil suspeitos da Al Qaeda As forças iraquianas prenderam mais de mil suspeitos em uma ofensiva contra a Al Qaeda no norte do Iraque, disse o comandante militar da operação no sábado. O primeiro-ministro Nuri al-Maliki voltou a Bagdá no sábado depois de passar vários dias na cidade de Mosul e na província de Nineveh supervisionando as operações. Muitos homens do grupo islâmico sunita Al Qaeda se reagruparam em Nineveh depois que foram expulsos de outras áreas. As Forças Armadas dos Estados Unidos dizem que Mosul é a única área urbana sob o controle da Al Qaeda no Iraque. O tenente-general Riyadh Jalal Tawfiq, comandante da ofensiva iraquiana que começou há uma semana, disse que 1.068 suspeitos foram detidos até agora. "Esta operação vai durar até que acabemos com todos os vestígios de terroristas e criminosos", disse ele. Na sexta-feira, Maliki disse que os rebeldes que entregassem as armas em dez dias receberiam anistia e uma recompensa em dinheiro. Sua oferta se aplica a rebeldes que não mataram ninguém. O ministro da Defesa, major-general Mohammed al-Askari, disse que muitos militantes haviam entregado as armas. "Estamos comprometidos a dar a anistia e a garantir que não haverá processo judicial contra eles", disse ele, acrescentando que o governo logo tornará público o valor da recompensa disponível para as diferentes armas. A lei iraquiana prevê que cada moradia pode ter um rifle semi-automático. (Por Aws Qusay e Khalid al-Ansary)