Forças iraquianas entram na refinaria de Baiji, diz polícia

Se a informação for confirmada, a retomada do local representaria um fato importando para as forças do governo encarregadas de restaurar a estabilidade no país, que enfrenta sua maior crise de segurança desde a queda do ditador Saddam Hussein, em 2003.

"A primeira força iraquiana, a força antiterrorismo chamada Batalhão Mosul, entrou na refinaria de Baiji pela primeira vez em cinco meses", disse à Reuters o coronel da polícia Saleh Jaber, da unidade de proteção da refinaria de Baiji.

A televisão estatal exibiu notícias do avanço e transmitiu o que disse ser imagens ao vivo do complexo do lado de fora de seus muros. Não havia forças de segurança visíveis nas imagens.

"Nesta área, terroristas estavam posicionados à esquerda e à direita. Se Deus quiser, Baiji será a chave para a libertação de cada canto do Iraque", disse o comandante da operação de segurança da região, Abdel Wahab al-Sa'adi, à emissora.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Estado Islâmico tomou a cidade de Baiji e cercou a refinaria durante seu primeiro avanço no Iraque, em junho.

Ataques aéreos liderados pelos EUA impediram o grupo militante, que avançou pelo norte do Iraque em junho quase sem oposição do Exército iraquiano, de conseguir avançar mais em sua busca por mais territórios para o seu autoproclamado califado.

(Por Michael Georgy)