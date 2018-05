Forças iraquianas precisam de mais armas, diz militar dos EUA O governo do Iraque precisa melhorar o apoio logístico a seus soldados se deseja que os norte-americanos saiam do país algum dia, afirmou um comandante das forças militares dos EUA na quinta-feira. Mas oficiais da polícia e do Exército iraquianos disseram que suas forças careciam, com maior urgência, de armas mais pesadas. Comandantes das Forças Armadas norte-americanas descreveram o norte do Iraque como um caso de sucesso e afirmaram prever dar início a uma retirada parcial daquela região dentro em breve, repassando-a ao controle das forças iraquianas. Mas o coronel Stephen Twitty, comandante das forças norte-americanas na Província de Nineveh (norte), disse haver ainda obstáculos a serem superados. "Para que as forças de segurança sejam capazes de assumir o controle da área no longo prazo, o Ministério de Defesa e o Ministério do Interior precisam melhorar seu aparato, em especial nos setores de logística e de engenharia", afirmou. Nineveh possui duas divisões do Exército iraquiano, com 10 mil soldados cada uma, e uma força policial composta por 19 mil membros. Mas a eficiência desse contingente vem sendo prejudicada pela falta de peças de reposição para veículos, de tecnologia para detectar bombas e de apoio médico, afirmou Twitty. O major-general Benjamin Nixon, comandante das forças norte-americanas no norte do Iraque, afirmou que a redução no número de soldados dos EUA estacionados ali pode começar em janeiro. No mês passado, o embaixador do Iraque em Washington reclamou de que os norte-americanos estavam demorando demais para enviar parte dos equipamentos militares prometidos. O Pentágono reconheceu que alguns dos carregamentos atrasaram-se. Armas inadequadas e uma quantidade insuficiente de munição vinham prejudicando a atuação das forças iraquianas, afirmou o major-general Wathiq Mohammed Abdul Qadr al-Hamdani, comandante da polícia em Nineveh. "Precisamos enfrentar os insurgentes com armas maiores", disse Hamdani à Reuters, referindo-se especificamente às metralhadoras calibre .50 comuns entre as forças norte-americanas.