Forças israelenses matam militante e garoto na Cisjordânia Forças israelenses mataram um garoto árabe-israelense de 13 anos e um palestino nesta sexta-feira durante incursão a uma vila na Cisjordânia, disseram funcionários de serviços de emergência. Na Faixa de Gaza, soldados israelenses entraram no território e mataram dois palestinos que haviam disparado contra o comboio perto da fronteira, disse uma porta-voz do Exército em Tel Aviv. Comentando a operação na Cisjordânia, ela informou que as tropas em ação na vila de Seida, perto da cidade de Tulkarm, haviam matado um homem armado e ferido outro na troca de tiros. Sobre a morte do garoto, a porta-voz relatou saber apenas que "outra pessoa foi morta" e disse não ter informações imediatas sobre essa pessoa. Funcionários do serviço de ambulâncias disseram que o homem armado, em Seida, pertencia ao grupo Jihad Islâmica e o garoto estava no local visitando parentes. A porta-voz informou que forças israelenses acharam dois rifles Kalashnikov, roupas militares e munição durante a operação e que um policial israelense foi ferido e tratado no local. Israel alega que ações contra militantes palestinos ajudam a evitar ataques contra seus cidadãos. Já líderes palestinos na Cisjordânia, onde a Fatah, do presidente Mahmoud Abbas, ainda é dominante, dizem que tais operações minam chances de um processo de paz.