Forças sírias executam 18 em área rural de Hama-ativistas

Um vídeo divulgado na Internet por ativistas mostra pessoas embrulhando em cobertas os corpos ensanguentados das crianças e de pelo menos quatro adultos. Sete vítimas eram da mesma família: pai, mãe e cinco filhos, incluindo um bebê de 10 meses, de acordo com os ativistas.

Segundo eles, as vítimas eram de famílias de agricultores no vilarejo de Halfiya, na província de Hama. As forças de segurança as colocaram em linha e atiraram, disseram os ativistas.

Vários corpos mostrados no vídeo tinham tiros na cabeça. O motivo para as mortes não estava claro.

A cidade de Hama está sob intenso bombardeio há três semanas e há um blecaute geral nas comunicações desde que as forças de segurança intensificaram a repressão à revolta de 11 meses contra o regime do presidente Bashar al-Assad.

A cidade de Hama e áreas rurais ao seu redor estão sofrendo bombardeios pesados esporadicamente e, pelo menos, mais uma chacina. Ativistas afirmaram na quinta-feira que 13 pessoas foram mortas numa execução em massa.

