Forças sírias matam ao menos 15 durante enterros de manifestantes

Atualizado às 18h04

Manifestantes lotam ruas de Zabadani em protesto. Foto: Reuters

BEIRUTE - As forças de segurança da Síria dispararam contra dezenas de milhares de pessoas que participavam, neste sábado, 23, das procissões fúnebres em respeito aos manifestantes que morreram na sexta-feira nos protestos contra o governo. Segundo testemunhas, pelo menos 15 pessoas foram mortas, na sequência do dia mais mortífero da revolta contra o governo autoritário do presidente Bashar al-Assad, quando cerca de 75 pessoas morreram. As mortes deste sábado ocorreram nas cidades de Douma e Izraa, segundo o canal árabe Al-Jazira.

Veja também:

Opositores avaliam em 112 número de mortos por protestos na Síria

Gustavo Chacra: Assad teme virar prisioneiro e Reformista ou autocrata?

Infográfico: A revolta que abalou o Oriente Médio

Galeria de fotos: Veja imagens dos protestos na região

Em Douma, testemunhas disseram que havia atiradores em cima de prédios e casas que dispararam contra as pessoas que participavam dos enterros. Ao menos quatro pessoas morreram. Nos protestos de sexta, ao menos oito morreram e 25 ficaram feridos na cidades. Já em Izraa, cinco pessoas morreram e várias outras ficaram feridas. As informações não puderam ser confirmadas independentemente, pois a Síria expulsou os jornalistas de seu território e tem dificultado o acesso a zonas de conflito. As outras mortes ocorreram em Barza, perto da capital Damasco.

Na sexta, ao menos 75 pessoas morreram nos protestos contra o governo em todo o país, no que se converteu no dia mais mortífero desde que tiveram início os protestos contra ao governo de Assad, há pouco mais de um mês. Houve manifestações em Douma, Izraa, Zamalka, Homs, Moadamia e Deraa. De acordo com testemunhas ouvidas pela Al-Jazira, as marchas eram pacíficas.

As sextas-feiras têm sido usadas pelos manifestantes sírios como o dia oficial de protestos. As marchas têm início após o período de rezas e, apesar da forte repressão do governo, são pacíficas. Os opositores de Assad pedem mais liberdade política ao regime, que já dura quase 11 anos. A Síria é considerada um dos países mais repressivos do Oriente Médio.

Em resposta aos protestos, Assad anulou uma lei que estabelecia o estado de emergência no país há 48 anos e formou um novo governo. Os manifestantes, porém, julgaram as medidas insuficientes, o que só fez aumentar o coro pelo fim do regime. A comunidade internacional também ampliou a pressão sobre o presidente para que cesse a repressão contra os protestos.

O presidente dos EUA, Barack Obama, condenou a violência "nos termos mais fortes possíveis" e acusou a Síria de usar força desproporcional contra os dissidentes, além de buscar ajuda iraniana para conter os protestos. Neste sábado, o governo sírio chamou a declaração de Obama de "tendenciosa", por não ser "baseada em uma visão objetiva da realidade que está ocorrendo".

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, pediu uma investigação independente sobre os atos de violência na Síria e exigiu que o governo de Damasco aceite as manifestações populares de forma democrática.