Forças sírias recapturam controle de campo de gás do Estado Islâmico

O campo de gás Sha'ar, no centro da Síria, mudou de mãos quatro vezes desde julho, quando combatentes do Estado Islâmico primeiro tomaram a instalação e mataram cerca de 350 soldados do governo, milícias aliadas, guardas e funcionários, de acordo com o Observatório Sírio para Direitos Humanos.

As forças do governo retomaram o campo, que fica a leste da cidade central de Homs, no final daquele mês, mas perderam novamente para o Estado Islâmico na semana passada em confrontos que mataram pelo menos 30 combatentes pró-governo.

O Observatório não deu números de vítimas ou mais detalhes sobre os combates desta quinta-feira, quando forças pró-governo retomaram novamente o campo.

Combates entre as forças leais ao presidente sírio, Bashar al-Assad, e o Estado Islâmico eram relativamente raros até o verão, quando os jihadistas começaram a tomar bases do governo, incluindo várias delas na província de Raqqa, no norte.

Os dois lados têm mantido os enfrentamentos, já que forças lideradas pelos Estados Unidos começaram a bombardear o Estado Islâmico na Síria em setembro. Os EUA dizem que não estão agindo em coordenação com as forças de Assad.

(Reportagem de Alexander Dziadosz)