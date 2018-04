Fotógrafo britânico ferido é resgatado na Síria

O presidente francês, Nicolas Sarkozy, chegou a anunciar o resgate da jornalista francesa Edith Bouvier, que teve o fêmur estilhaçado durante o bombardeio no bairro rebelde de Baba Amro. Depois, no entanto, ele matizou as expectativas. "Não foi confirmado que ela hoje esteja a salvo no Líbano", disse Sarkozy.

O grupo ativista Avaaz afirmou ter planejado o resgate do fotógrafo Paul Conroy, e acrescentou que Bouvier provavelmente continua em Homs, onde no dia 22 foram mortos o fotógrafo francês Remi Ochlik e a veterana correspondente de guerra norte-americana Marie Colvin.

O Avaaz afirmou ter trabalhado com ativistas sírios, dos quais 13 foram mortos nos últimos dias em tentativas de retirar jornalistas estrangeiros e sírios feridos de Homs.

"O resgate de Paul Conroy hoje é um enorme alívio, mas isso deve ser temperado pela notícia de que três continuam desaparecidos, e por nossos respeitos pelos ativistas incrivelmente corajosos que morreram durante as tentativas de retirada", disse em nota o diretor-executivo do Avaaz, Ricken Patel.

O jornal britânico Sunday Times disse que Conroy, ferido na perna nos ataques da semana passada, "está em boa forma e animado".

Um ativista do Avaaz disse que os jornalistas Javier Espinosa e William Daniels supostamente também continuam em Homs.

Conroy trabalhou anteriormente com Colvin, correspondente do Sunday Times, inclusive na Líbia, onde estiveram entre os poucos jornalistas a trabalhar dentro da cidade portuária de Misrata durante o prolongado cerco feito no ano passado por tropas leais ao então governante Muammar Gaddafi.

(Reportagem adicional de Khaled Yacoub Oweis, em Amã; e de Peter Griffiths, em Londres)