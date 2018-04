França diz que é possível um acordo com a Rússia sobre Síria A França disse na quinta-feira que é possível um compromisso com a Rússia no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) para acabar com a violência na Síria no curto prazo e que o governo francês está pronto para trabalhar em uma nova resolução a fim de fornecer ajuda humanitária aos sírios.