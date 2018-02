França e Grã-Bretanha buscam ação rápida contra embargo de armas na Síria

PARIS - França e Grã-Bretanha vão propor uma reunião da União Europeia, possivelmente antes do fim de março, para discutir o fim do embargo no fornecimento de armas à oposição síria, disse na quinta-feira o ministro das Relações Exteriores da França, Laurent Fabius.

O ministro disse, em declaração à rádio France Info: "Nós temos que andar muito rápido. Os europeus devem olhar para esta questão em semanas, mas vamos pedir, com os britânicos, para antecipar esta reunião."

Ao ser perguntado se a França iria armar a oposição se não houver acordo internacional, Fabius disse: "Para levantar o embargo, sim, exatamente."

A França é um "Estado soberano" e pronto para agir em coordenação com a Grã-Bretanha, com posição idêntica, segundo o chanceler.