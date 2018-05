França e Reino Unido pedem intensificação de ação da Otan na Líbia

TRÍPOLI - A França e o Reino Unido, primeiras forças a lançar ataques aéreos contra as tropas de Muamar Kadafi na Líbia em conjunto com os EUA, disseram nesta terça-feira, 12, que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) precisa intensificar os bombardeios ao armamento pesado do ditador para proteger os civis.

Veja também:

Linha do Tempo: 40 anos da ditadura na Líbia

Arquivo: Kadafi nas páginas do Estado

Infográfico: A revolta que abalou o Oriente Médio

Especial: Os quatro atos da crise na Líbia

Charge: O pensamento vivo de Kadafi

A Otan assumiu as operações em 31 de março, mas os intensos ataques das tropas do governo sobre a cidade sitiada de Misrata, no oeste líbio, não cessaram. Há relatos que dão conta de centenas de civis mortos. O abastecimento de água, alimentos e energia elétrica à cidade foi cortado, o que se configurou em uma profunda crise humanitária, além da falta de segurança.

A crítica dos países europeus se seguiu a um novo bombardeio em Misrata na segunda-feira e ao fracasso de uma iniciativa de paz da União Africana, rejeitada pela Otan e pelos próprios rebeldes, que há quase dois meses lutam para encerrar os 41 anos da ditadura de Kadafi.

O ministro francês das Relações Exteriores, Allain Juppé, declarou à rádio France Info que os ataques da Otan "não são o bastante". Ele afirmou que a aliança deve impedir Kadafi de bombardear civis e eliminar o armamento pesado usado contra Misrata.

Já o ministro britânico das Relações Exteriores, William Hague, também disse que a Otan precisa intensificar os ataques, pedindo que outros países da aliança igualem o poder de fogo aéreo de Londres na Líbia. "A Otan está conduzindo suas operações militares na Líbia com vigor dentro do mandato atual. O ritmo das operações é determinado pela necessidade de proteger a população", declarou.

A Otan foi autorizada pela Organização das Nações Unidas a agir na Líbia. A aliança, porém, é impopular entre muitos insurgentes, tanto por estes acreditarem que a entidade reagiu inicialmente com lentidão aos ataques do governo quanto por ter matado quase 20 rebeldes em dois bombardeios equivocados.