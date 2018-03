Funcionário diz que Irã destruiria Israel se fosse atacado O Irã destruiria Israel e 32 bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio se a República Islâmica fosse atacada em meio à disputa em torno de seu programa nuclear, disse a agência de notícias Fars, citando um alto funcionário do governo. "Os Estados Unidos sabem muito bem que com o menor movimento contra o Irã, Israel e 32 bases militares dos EUA na região não estariam fora do alcance de nossos mísseis e seriam destruídos", informou a agência semi-oficial, reproduzindo palavras de Mojtaba Zolnour. Zolnour é o representante do líder supremo Aiatolá Ali Khamenei nas tropas de elite da Guarda Revolucionária. (Reportagem de Hashem Kalantari)