Gates apóia pausa em futuras retiradas de tropas do Iraque O secretário norte-americano de Defesa, Robert Gates, disse na segunda-feira que apóia uma breve pausa na retirada de soldados do Iraque depois que for concluída a saída de cinco brigadas de combate, até julho. O contingente norte-americano no Iraque é um dos grandes temas da atual campanha eleitoral nos EUA. Os dois pré-candidatos democratas querem uma retirada rápida, enquanto os republicanos dizem que a decisão deve caber aos comandantes militares. "Acho que a idéia de um breve período de consolidação e avaliação provavelmente faz sentido", disse Gates a jornalistas em Bagdá, apoiando publicamente pela primeira vez uma idéia aventada pelo comandante militar dos Estados Unidos no Iraque, general David Petraeus. Questionado sobre a duração desse período, Gates respondeu: "Essa é uma das coisas sobre as quais ainda estamos pensando." Há cerca de um ano, o presidente George W. Bush determinou o envio de 30 mil soldados adicionais para conter a violência entre xiitas e sunitas no Iraque. A violência de fato diminuiu, mais soldados iraquianos foram mobilizados, e por isso os EUA decidiram retirar parte da sua presença militar. Até julho, o contingente deve cair para 130 mil, voltando ao nível do início de 2007. Petraeus disse no final de janeiro à CNN que seria necessário algum tempo para que "as coisas se assentem um pouquinho" depois da redução inicial, o que levou a especulações de que ele gostaria de manter pelo menos 130 mil soldados no Iraque durante o segundo semestre. "Na minha própria opinião", disse Gates, "meio que me encaminho para essa direção [sugerida por Petraeus] também." "Mas uma das chaves é quanto dura esse período, e o que acontece depois." Muitos comandantes militares defendem a redução do contingente no Iraque para reduzir a sobrecarga das Forças Armadas, envolvidas numa guerra também no Afeganistão. Gates disse, sem entrar em detalhes, que a Al Qaeda foi praticamente erradicada do Iraque, mas que a situação no país permanece frágil, apesar de os ataques terem caído cerca de 60 por cento desde junho. Apesar das declarações de Gates, comandantes militares dizem que a Al Qaeda continua sendo uma grave ameaça. No domingo, militantes mataram mais de 50 pessoas numa série de ataques, principalmente no norte do Iraque, onde a Al Qaeda se reagrupou depois de ser expulsa de seus antigos redutos na Província de Anbar (oeste) e em Bagdá e arredores. Pouco antes de Gates deixar Bagdá, dois carros-bomba explodiram na cidade, matando pelo menos cinco pessoas, segundo a polícia local.