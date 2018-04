General dos EUA diz que Al Qaeda avança no norte do Iraque Militantes da Al Qaeda fugiram de Bagdá e Anbar para o norte do Iraque, fazendo dessa a região mais violenta do país, disse um comandante norte-americano na segunda-feira. O general Mark Hertling afirmou que a área sob seu comando, ao norte de Bagdá, é agora a que mais registra ataques, enquanto no resto do país a violência declinou. "O que você está vendo é a mudança do inimigo. Se você simplesmente olhar o mapa do Iraque, você entende o que está acontecendo," disse ele a jornalistas, por videolink, referindo-se aos avanços militares dos EUA contra a Al Qaeda em Bagdá e Anbar desde o envio de 30 mil soldados adicionais, a partir de janeiro. Os ataques atualmente estão no menor nível desde janeiro de 2006. Segundo Hertling, o declínio acontece também no norte, mas em menor ritmo. Por exemplo, o número de explosivos improvisados caiu de 1.830 em junho para 900 em outubro na área sob comando dele. (Por Kristin Roberts)