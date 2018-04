General dos EUA supervisionará forças palestinas Um general dos fuzileiros navais norte-americanos, com histórico na diplomacia, será nomeado na quarta-feira para analisar questões de segurança no Oriente Médio, em especial forças palestinas, um dia após israelenses e palestinos concordarem em retomar as negociações formais de paz, depois de sete anos. Segundo fontes norte-americanas, israelenses e ocidentais, o general James Jones, que foi comandante supremo da Otan na Europa até 2006, deve assumir o posto, que ficou definido na conferência de paz que aconteceu na terça-feira em Annapolis. Na conferência, o primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, e o presidente palestino, Mahmoud Abbas, concordaram em retomar as negociações com o objetivo de chegar a um acordo definitivo até o fim de 2008. Mas Olmert já tinha afirmado antes que Israel não fechará nenhum acordo de paz enquanto os palestinos não cumprirem suas obrigações no que diz respeito à segurança, como determinava o "mapa do caminho," de 2003. Abbas também pressiona os israelenses a cumprir suas obrigações, como suspender o crescimento dos assentamentos judaicos. A expectativa é que Jones faça uma análise mais ampla das questões de segurança entre Israel e os Palestinos, assim como de outros vizinhos, como Jordânia e Egito, em vez de fazer declarações sobre se um ou outro lado cumpriram suas promessas. O Departamento de Estado dos EUA não quis confirmar a nomeação, mas a secretária de Estado, Condoleezza Rice, faria um anúncio na própria quarta-feira. Segundo o departamento, o titular do posto deve trabalhar ao lado do general Keith Dayton, o atual coordenador de segurança entre israelenses e palestinos, no planejamento da estrutura de segurança palestina. Os EUA querem reforçar as forças palestinas ligadas a Abbas para contrabalançar o Hamas, grupo radical que detém o controle da Faixa de Gaza --as forças de Abbas dominam a Cisjordânia. Jones, que estudou na Universidade de Georgetown e já comandou a fuzilaria naval, serviu entre 2003 e 2006 como comandante supremo da Otan na Europa. Ele supervisionou a entrada da aliança no Afeganistão em 2003, sua primeira operação de segurança fora do eixo Europa-Atlântico. No ano passado, ele admitiu que a Otan havia subestimado a insurgência dos combatentes do Taliban quando entrou no reduto do grupo, no sul do Afeganistão. (Reportagem adicional de Sue Pleming, Jeffrey Heller, Tabassum Zakaria e Mohammed Assadi; edição de David Storey)