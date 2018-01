Governo afegão confirma 18 mortes em ataque em Cabul

CABUL - O Ministério do Interior do Afeganistão divulgou um novo balanço, ainda não definitivo, do ataque do último sábado (20) contra o Hotel Intercontinental, em Cabul, capital afegã.

Segundo a pasta, o atentado deixou ao menos 18 mortos, sendo 14 estrangeiros e quatro afegãos.

O porta-voz do Ministério do Interior, Najib Danish, disse que 11 dos 14 estrangeiros mortos eram funcionários da KamAir, uma companhia aérea privada afegã. Ele acrescentou que outros 10 foram feridos, incluindo seis agentes de segurança e quatro civis. A KamAir também publicou um anúncio dizendo que alguns de seus vôos foram interrompidos por causa do ataque.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+Taleban reivindica autoria de ataque em hotel de luxo no Afeganistão

A milícia extremista Taleban assumiu a autoria do ataque contra o hotel. (ANSA/AP)