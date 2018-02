Governo brasileiro expressa preocupação por crise no Líbano

O Itamaraty divulgou uma nota nesta quinta-feira, 9, dizendo que o governo brasileiro acompanha com preocupação as crescentes tensões no Líbano, que já levou a morte de pelo menos onze pessoas. O país passa por uma crise política devido aos confrontos da oposição xiita do Hezbollah com os apoiadores sunitas do governo. Veja também: EUA pedem para Irã e Síria cessarem apoio ao Hezbollah Soldados do Hezbollah controlam Beirute Entenda as divisões e a crise política "O governo brasileiro reafirma seu apoio aos esforços da comunidade internacional com vistas à superação do impasse político no país, com base na Iniciativa da Liga Árabe", diz o comunicado. "O Ministério das Relações Exteriores está acompanhando atentamente a situação da comunidade brasileira no Líbano, para tomar as providências de assistência que se façam necessárias", acrescenta. Nesta sexta-feira o Hezbollah, apoiado pelo Irã, tomou o controle da parte muçulmana de Beirute, o que representa um grande prejuízo para o governo apoiado pelos Estados Unidos. Os combates, que são os piores desde a guerra civil (1975-90), começaram nesta semana quando o governo tomou decisões contra o sistema de comunicações militares do Hezbollah. O grupo disse que o governo declarou guerra. Em cenas que lembram os piores dias da guerra civil, homens armados com rifles rondavam as ruas em meio aos carros destruídos e prédios em chamas.