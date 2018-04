Governo do Iêmen promete reformas para combater a Al-Qaeda

Hillary conversa com ministro do Exterior da Indonésia, Marty Natalegawa, antes da reunião sobre o Iêmen. Foto: Lefteris Pitarakis/AP

LONDRES - O governo do Iêmen se comprometeu nesta quarta-feira, 27, ante a comunidade internacional a empreender reformas políticas e econômicas urgentes para combater a Al-Qaeda e outros grupos extremistas radicados no país.

O compromisso é um dos elementos centrais da reunião internacional que ocorreu nesta quarta em Londres para encontrar formas de ajudar o governo de Sana a combater o extremismo islâmico.

No final do encontro ministerial, que durou duas horas, o ministro britânico de Assuntos Exteriores, David Miliband, destacou que Sana ofereceu garantias de que "imporá reformas", incluindo um acordo para aplicar um programa do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Miliband compareceu ante a imprensa junto ao ministro iemenita de Assuntos Exteriores, Abu Bakr Al Qirbi, e a secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, e anunciou que o Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) abrigará em Riad nos dias 22 e 23 de fevereiro uma reunião de países doadores para ajudar o Iêmen.