Governo do Iraque condena ataque atribuído aos EUA na Síria

O governo do Iraque condenou nesta terça-feira, 28, a incursão norte-americana na Síria feita no último domingo e disse que não quer ser usado como base de ataque a países vizinhos. Veja também: Síria cobra EUA por bombardeio que matou 8 civis Iraque condena radical à forca por morte de soldados dos EUA Um oficial americano confirmou ontem que o Exército realizou um ataque "bem-sucedido" na Síria no domingo para matar um homem suspeito de ter ligação com a Al-Qaeda, segundo a CNN. Falando sob anonimato, ele revelou que o alvo da ofensiva era Abu Ghadiya, um iraquiano suspeito de contrabando de armas na fronteira da Síria com o Iraque. Autoridades sírias condenaram a ofensiva por "violar as leis internacionais", alegando que oito morreram e um ficou ferido.