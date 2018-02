Governo do Líbano cancela medidas contra o Hezbollah O governo do Líbano cancelou na quarta-feira as medidas contrárias ao grupo Hezbollah, que haviam provocado o pior conflito interno no país desde o final da guerra civil (1975-90). O governo de Fouad Siniora, que tem apoio dos Estados Unidos, disse em nota que está cumprindo recomendações do Exército para preservar a paz e facilitar a mediação da Liga Árabe. "O gabinete decidiu aceitar a sugestão do comandante do Exército, o que inclui o cancelamento das duas decisões", disse a nota lida pelo ministro da Informação, Ghazi Al Aridi. O texto se refere à ordem para desmantelar a rede de comunicações do Hezbollah e à demissão do chefe de segurança do aeroporto de Beirute, que era ligado ao grupo. "Saudamos esse passo do governo e vemos que ele forma o prelúdio de um fim para a nossa campanha de desobediência", disse uma fonte da oposição à Reuters. Essa fonte acrescentou que já na quinta-feira pode começar um diálogo com o governo, e que a campanha de desobediência seria encerrada. Seguidores do Hezbollah deram tiros para o alto em Beirute para comemorar o recuo do governo. A crise política entre o Hezbollah, que tem apoio da Síria e do Irã, e o governo pró-ocidental se arrasta há 18 meses. Por causa dela, o Líbano está sem presidente desde novembro. Pelo menos 81 pessoas morreram nos confrontos iniciados por causa das decisões controversas do governo, em 7 de maio. Em seis dias de combates, o grupo islâmico conseguiu expulsar seus adversários de várias partes de Beirute. Em Jerusalém, onde celebra os 60 anos de Israel, o presidente dos EUA, George W. Bush, acusou o Irã de usar o Hezbollah para "desestabilizar a jovem democracia" do Líbano. Também na quarta-feira, o Departamento de Estado dos EUA anunciou a intenção de acelerar a assistência ao Exército libanês, e disse que há consultas no Conselho de Segurança da ONU sobre como lidar com a crise. (Reportagem adicional de Laila Bassam, Tom Perry e Nadim Ladki)