Governo iraniano reduz acesso à internet banda larga no país

Imagem postada no Twitter mostra o protesto da oposição nest quarta-feira. Foto: Reprodução

O governo iraniano reduziu pela metade a capacidade de banda larga no país para tentar controlar o envio de fotos e vídeos no país, informaram neste quarta-feira, 17, fontes diplomáticas à Agência Efe. A rede mundial de computadores é o principal meio de comunicação dos partidários do reformista Mir Hussein Mousavi, derrotado nas eleições pelo presidente Mahmoud Ahmadinejad, e que alega fraude na votação.

Desde o último sábado, protestos diários contra o presidente têm sido organizados no país por meio do Twitter - rede de microblogs com postagens de até 140 caracteres -, e fotos e vídeos das manifestações e de abusos da polícia têm sido colocados em sites de compartilhamento como o You Tube e o Flickr.

O You Tube afirmou em seu blog que o site deve estar bloqueado no Irã porque a audiência média no país está em 10% do normal. O site afirmou ainda que não vai retirar do ar vídeos feitos no Irã que mostrem cenas de violência da polícia contra manifestantes pró-Mousavi.

Mesmo com o acesso restrito à web, internautas iranianos conseguiram postar um vídeo sobre a manifestação desta quarta-feira no qual milhares de pessoas percorrem a ponte Krimkhan vestidas de preto em luto aos sete manifestantes mortos entre segunda e terça-feira. Elas também usam adereços verdes em apoio a Mousavi. Veja o vídeo abaixo:

Na terça-feira, o governo iraniano já havia fechado o cerco a jornalistas quando proibiu a cobertura de manifestações de rua. Hoje A mais poderosa força militar iraniana, a Guarda Revolucionária, ameaçou nesta quarta-feira, 17, censurar os portais de internet pela sua cobertura dos protestos e da crise eleitoral no país. Em seu primeiro comentário público desde o início das manifestações, os militares afirmaram que blogs e sites devem remover qualquer conteúdo que "crie tensão" no país ou enfrentarão ações legais.

O Departamento de Estado dos EUA admitiu na terça-feira ter solicitado ao Twitter que mantenha seus serviços funcionando regularmente. O objetivo é garantir que manifestantes no Irã contrários à reeleição do presidente Mahmoud Ahmadinejad consigam trocar informações entre si e enviar notícias para fora do país livremente por meio de redes sociais virtuais.

Segundo manifestantes pró-Mousavi o governo iraniano também tem bloqueado o sinal de celulares para evitar o envio de mensagens de texto e telefonemas.