Governo iraquiano prepara nova ofensiva contra insurgentes As forças de segurança iraquianas estão prontas para lançar uma grande ofensiva contra grupos insurgentes na volátil província de Diyala, disse o Ministério do Interior neste domingo. A operação seria parte de uma série de ofensivas já desencadeadas com o objetivo de estabilizar o país. A rede islâmica sunita Al Qaeda m procurando alimentar as tensões em Diyala, província no nordeste do Iraque caracterizada pela diversidade de etnias e religião e que tem sido alvo de uma onda de atentados suicidas nos últimos meses. Como as ofensivas anteriores lideradas pelas forças iraquianas, esta também terá como meta impor a autoridade do governo em áreas que já estiveram sob controle de insurgentes árabes sunitas ou milícias xiitas. Autoridades iraquianas e dos Estados Unidos dizem que uma campanha contra a Al Qaeda em Mossul, no norte, e na província de Nínive, no entorno de Mossul, ajudou a reduzir a violência nessa região. Outras operações tiveram como alvo milícias xiitas em Basra e Maysan, províncias no sul do país. "As forças de segurança logo estarão em Diyala para fazer o mesmo que fizeram em Basra, Maysan e Mossul. E Diyala poderá ser a última etapa", disse o porta-voz do Ministério do Interior, general Abdul-Kareem Khalaf, em uma coletiva de imprensa. Ele não informou a data do início da ofensiva em Diyala e não ficou claro se essa seria a última grande operação com o objetivo de garantir segurança para o país. O total de ataques em todo o Iraque caiu 85 por cento em junho em relação a um ano atrás, disseram os militares iraquianos na semana passada. As forças dos EUA realizam operações de segurança em Diyala desde o começo do ano e tomarão parte da nova ofensiva iraquiana, disse um porta-voz. O sucesso das recentes operações iraquianas deu confiança ao governo, o que ficou mais evidente nos pedidos de líderes iraquianos de criação de um cronograma para a retirada das tropas dos EUA, como parte de um acordo de segurança que está sendo negociado com o governo norte-americano. As forças de segurança iraquianas assumem a liderança em mais de 75 por cento das operações de segurança, disse à rede CNN o consultor de segurança nacional do Iraque, Mowaffaq al-Rubaie. Autoridades dos EUA e do Iraque estão negociando um acordo para estabelecer a base legal para a permanência de tropas norte-americanas no país depois que expirar o mandato da ONU, no fim do ano. Mas os negociadores encerraram os esforços para alcançar um acordo formal antes de o presidente dos EUA, George W. Bush deixar o cargo, em janeiro. Em vez disso, seria acertado um acordo interino, segundo informou este domingo o diário The Washington Post, citando fontes do alto escalão dos EUA. O Iraque é um tema de destaque na batalha entre o republicano John McCain e o democrata Barack Obama pela presidência dos EUA, na eleição de novembro. McCain apóia a atual estratégia do governo Bush enquanto Obama defende um cronograma para a retirada das tropas. (Reportagem adicional de Tim Cocks e Waleed Ibrahim)